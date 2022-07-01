Беспилотные такси парализовали движение в Сан-Франциско

Беспилотные такси Cruise заблокировали движение в Сан-Франциско (США) на несколько часов. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Фото: Heather Somerville / Reuters Heather Somerville / Reuters

По сообщениям пользователей Reddit, которые обратили внимание на проблему, более полудюжины самоуправляемых автомобилей совершили аварийную остановку в городе. Из-за неизвестной неполадки на несколько часов оказалось парализовано движение на пересечении улиц Гоф и Фултон. Специалистам оператора пришлось вручную освобождать проезжую часть от машин.

Журналисты обратили внимание на то, что инцидент произошел через неделю после того, как Cruise запустила службу роботакси в Сан-Франциско. «Ранее на этой неделе у нас возникла проблема, из-за которой некоторые из наших автомобилей столкнулись», — отметили представители компании. В Cruise принесли извинения за доставленные неудобства.

«Первое, что я говорю своему коллеге, это то, что роботакси собираются вместе, чтобы убить нас», — рассказал о своих впечатлениях очевидец. Блокировка движения считается нарушением правил дорожного движения, в Сан-Франциско деяние карается штрафом в размере 76 долларов. Журналисты не смогли выяснить, будут ли власти города наказывать Cruise.