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58 минут назад

Эрдоган заявил, что сделает турецкую армию сильнейшей в мире

Елена Прошина

Турция продолжит укрепление армии вплоть до превращения ее в сильнейшую в мире. Такое заявление во время выступления в Университете национальной обороны 1 июля в Стамбуле сделал президент Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

Эрдоган захотел сделать турецкую армию сильнейшей в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эрдоган уверен, что успехи операций за последние шесть лет дают полное основание включить ВС Турции в число сильнейших армий мира. И он пообещал, что Анкара продолжит делать шаги по укреплению армии пока не превратить ее в самую сильную в мире.

«На пути дальнейшего развития Турции, мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что, несмотря на нехватку кадрового персонала, турецкая армия продолжает демонстрировать новые успехи, которые больше всего проявляются в сфере борьбы с терроризмом. Также Эрдоган обратил внимание на рост интереса иностранных партнеров к военным учениям в Турции. По его словам, число таких государств достигло 39. Эрдоган заявил, что Турция и ее народ готовы к вкладу в победы в любых частях мира, но при этом «не забывает о тех, кто отвернулся от страны».

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Последнее он сказал в контексте борьбы с терроризмом.

В конце своей речи Эрдоган коснулся вопроса вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он предупредил Хельсинки и Стокгольм не затягивать реализацию взятых на себя обязательств или лицемерить, иначе Анкара вернется к первоначальной позиции по расширению альянса. Также Эрдоган обратился к Греции, посоветовав «заносчивым Афинам помнить уроки истории и учитывать процессы в регионе».

В мире,Армия,НАТО,
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