Казахстан заявил о необходимости изменить ЕАЭС

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что санкционная борьба требует изменений в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения», — сказал глава МИД.

Тлеуберди добавил, что Казахстан стал основоположником ряда интеграционных объединений — Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС. Нур-Султан считает, что участие в ОДКБ помогает отстаивать суверенитет и территориальную целостность.