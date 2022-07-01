В Грузии нашли способ получить статус кандидата в ЕС

«Политическая поляризация является одним из главных вызовов для нашей страны, в условиях которой политическая дискуссия вместо вопросов государственной важности ведется о второстепенных для общества темах», — подчеркнул Кобахидзе. По его словам, мораторий позволит стране получить статус кандидата на вступление в ЕвроЕвропейский союз (ЕС). Он также обратился к представителям оппозиции и их СМИ с просьбой последовать запрету минимум на шесть месяцев.