Эрдоган рассказал о подготовке переговоров с Путиным и Зеленским

«Мы можем провести переговоры и отправить в страны, которые страдают, зерно, включая пшеницу, ячмень, овес и подсолнечник», - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция может выступить в качестве посредника. По словам Эрдогана, около 20 турецких кораблей в Черном море «готовы к действиям».