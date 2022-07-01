Эрдоган рассказал о подготовке переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским по поводу поставок зерна. Об этом сообщает CNN Türk.
«Мы можем провести переговоры и отправить в страны, которые страдают, зерно, включая пшеницу, ячмень, овес и подсолнечник», - заявил Эрдоган.
Он подчеркнул, что Турция может выступить в качестве посредника. По словам Эрдогана, около 20 турецких кораблей в Черном море «готовы к действиям».
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.
Его украинский коллега Дмитрий Кулеба отмечал, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.