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1 час назад

Эрдоган рассказал о подготовке переговоров с Путиным и Зеленским

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским по поводу поставок зерна. Об этом сообщает CNN Türk.

Эрдоган рассказал о подготовке переговоров с Путиным и Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы можем провести переговоры и отправить в страны, которые страдают, зерно, включая пшеницу, ячмень, овес и подсолнечник», - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция может выступить в качестве посредника. По словам Эрдогана, около 20 турецких кораблей в Черном море «готовы к действиям».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.

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Его украинский коллега Дмитрий Кулеба отмечал, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.

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