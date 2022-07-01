Шольц проведет в Париже переговоры с Макроном

«В понедельник вечером канцлер отправится в Париж и встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор состоится в рамках рабочего ужина... Канцлер и президент обсудят текущую международную ситуацию и двусторонние отношения», — цитирует его ТАСС.