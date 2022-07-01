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2 часа назад

Шольц проведёт 4 июля в Париже переговоры с Макроном

RT на русском

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц проведёт 4 июля в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Шольц проведет в Париже переговоры с Макроном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В понедельник вечером канцлер отправится в Париж и встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор состоится в рамках рабочего ужина... Канцлер и президент обсудят текущую международную ситуацию и двусторонние отношения», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден и Шольц во время переговоров обсудили КНР, энергетическую безопасность и влияние операции России на глобальный рынок продовольствия.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,
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