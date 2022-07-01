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2 часа назад

Эрдоган сообщил о подготовке телефонных разговоров с Путиным и Зеленским

Газета.Ruиещё 4

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в настоящее время ведется подготовка его телефонных разговоров с президентами России и Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган сообщил о подготовке телефонных разговоров с Путиным и Зеленским
Фото: ReutersReuters

«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с [Владимиром] Путиным и [Владимиром] Зеленским... Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. Двадцать наших кораблей в Черном море готовы к действиям», — рассказал Эрдоган.

Он уточнил, что дальнейшие шаги будут определены после ответа российской и украинской сторон.

Ранее Эрдоган сообщил, что планирует обсудить по телефону с президентами Путиным и Зеленским в конце этой недели или в начале будущей вопросы экспорта украинского зерна. Он отметил, что поддерживает постоянные контакты с двумя лидерами.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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