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1 час назад

Еврокомиссия призвала Украину усилить борьбу с коррупцией

Газета.Ruиещё 1

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Киев усилить борьбу с коррупцией. Заявление политика прозвучало в ходе видеообращения к украинскому парламенту 1 июля. Об этом сообщает портал err.ee.

Еврокомиссия призвала Украину усилить борьбу с коррупцией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Киев благодаря уже проведенным реформам и запуску профильных институтов создал впечатляющий антикоррупционный механизм, однако теперь этим институтам необходимы возможности для действий и правильные люди на ответственных постах», — заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен так же призвала украинские власти как можно скорее назначить новых глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Помимо этого она указала на необходимость установить законную процедуру избрания судей перед проведением планируемой реформы Конституционного суда.

Экс-министр по делам общественной интеграции Латвии Оскар Кастенс ранее заявил, что вступление в Евросоюз будет долгим и болезненным процессом для Украины. Он обратил внимание, что ускоренной процедуры по принятию государства в ЕС не существует, поэтому и Украине, и другим кандидатам на вступление в объединение, нужно будет провести необходимые реформы.

В мире,Верховная Рада,Еврокомиссия,ЕС,
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