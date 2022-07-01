Еврокомиссия призвала Украину усилить борьбу с коррупцией

«Киев благодаря уже проведенным реформам и запуску профильных институтов создал впечатляющий антикоррупционный механизм, однако теперь этим институтам необходимы возможности для действий и правильные люди на ответственных постах», — заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен так же призвала украинские власти как можно скорее назначить новых глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Помимо этого она указала на необходимость установить законную процедуру избрания судей перед проведением планируемой реформы Конституционного суда.

Экс-министр по делам общественной интеграции Латвии Оскар Кастенс ранее заявил, что вступление в Евросоюз будет долгим и болезненным процессом для Украины. Он обратил внимание, что ускоренной процедуры по принятию государства в ЕС не существует, поэтому и Украине, и другим кандидатам на вступление в объединение, нужно будет провести необходимые реформы.