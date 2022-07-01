Конгрессвумен призвала США выйти из НАТО

Вашингтону и НАТО необходимо прекратить эскалацию напряженности на Украине, чтобы избежать непоправимых последствий для всего мира. Об этом на своей странице в твиттере написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что жители США выступают против военного конфликта с Россией, однако Североатлантический альянс и администрация президента Джо Байдена вовлекают страну в данную ситуацию.

Также конгрессвумен заявила, что «в этой войне победителей не будет».

«Эскалация из-за Украины, страны, не входящей в альянс, которая рискует обернуться ядерной войной, — силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО», — отметила Грин.