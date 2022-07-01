Конгрессвумен призвала США выйти из НАТО

Вашингтону и НАТО необходимо прекратить эскалацию напряженности на Украине, чтобы избежать непоправимых последствий для всего мира. Об этом на своей странице в твиттере написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что жители США выступают против военного конфликта с Россией, однако Североатлантический альянс и администрация президента Джо Байдена вовлекают страну в данную ситуацию.
Также конгрессвумен заявила, что «в этой войне победителей не будет».
«Эскалация из-за Украины, страны, не входящей в альянс, которая рискует обернуться ядерной войной, — силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО», — отметила Грин.
Ранее бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что президент США Джо Байден всячески пытается переложить вину за кризис внутри страны на кого-то другого, в том числе на Россию. Он подчеркнул, что американский лидер живет «в мире собственных фантазий».