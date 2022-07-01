МИД Болгарии отклонил ноту посольства России, решение об отзыве 70 российских дипломатов и сотрудников российских дипломатических представительств из страны осталось в силе.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.
Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией из-за массовой высылки оттуда российских дипломатов.