В ЛНР постепенно перейдут на российский телефонный код

Переход абонентов на российский телефонный код +7 в Луганской Народной Республике будет плавным и может занять не один месяц. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил первый заместитель гендиректора оператора сотовой связи "Лугаком" Эдуард Егоров.

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"Мы будем делать это очень плавно, чтобы не вызывать никакого дискомфорта", - сказал он.

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По его словам, абоненты небольшими группами начнут получать СМС с уведомлением о переводе номера с украинского телефонного кода +380 на российский +7.

"Небольшими партиями абоненты, допустим, по 20 тыс. человек, начнут получать смски. Вот первая смска, проходит время, вторая смска уведомительная, чтобы люди могли поменять свои номера телефонов в мессенджерах, электронных почтах и так далее", - добавил Егоров.

Замруководителя "Лугакома" также подчеркнул, что в компании готовы организовать выезд специалистов на дом к тем абонентам, чьи номера по каким-то причинам не перешли на российский телефонный код. "У абонентов, у которых по каким-то причинам не "перепрошились" телефоны, мы каждого такого человека либо попросим прийти к нам [в центр обслуживания абонентов] и мы поменяем ему sim-карту, или мы приедем к нему домой", - заверил Егоров.

Он добавил, что никаких временных ограничений для перехода на российский код у оператора нет, а работа может занять не один месяц. "Мы не ставим себе финальной даты, потому что мы не знаем, когда мы полностью сможем людей "мигрировать". Если это эффективно будет происходить, это будет быстро. Если люди с неохотой будет реагировать, то придется звонить, спрашивать у абонентов, почему они не поменяли код", - уточнил заместитель генерального директора.

Ранее Егоров заявил ТАСС, что абонентов ЛНР в июле переведут на российский код +7, полностью отключив от украинского +380. Главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин 7 мая сообщали, что луганским абонентам выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7959, а абонентам донецкого республиканского оператора связи "Феникс" - код +7949.

Sim-карты с российским кодом

Sim-карты с российским кодом +7 поступят в продажу в Луганской Народной Республике (ЛНР) к концу июля, сообщил Егоров.

"К концу июля к нам придут sim-карты, они придут чисто [с российским кодом] +7, то есть +380 (украинский телефонный код - прим. ТАСС) [в продаже] не будет. Как только закончатся все +38072 в рознице в торговых точках - мы замещаем их +7 карточками в продаже и [параллельно] переводим существующих абонентов [на российский телефонный код], - сообщил Егоров.

Ранее представитель компании "Лугаком" Эдуард Егоров сообщал ТАСС о том, что в июле оператор начнет перевод абонентов с украинского телефонного кода +380 на российских +7. Ввиду того, что процедура будет плавной - переход на российский код может занять не один месяц.