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1 час назад

Донецк перейдет на российский телефонный код

Lenta.ruиещё 1

Донецк перейдет с украинского телефонного кода на российский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Донецк перейдет на российский телефонный код
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)», — сообщил он.

В мае стало известно, что переход на российский телефонный код начался в Херсонской и Запорожской областях. По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в регион уже зашли новые сотовые операторы, местным жителям продают соответствующие сим-карты в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

В мире,Олег Крючков,Алексей Кулемзин,
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