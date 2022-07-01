Донецк перейдет на российский телефонный код

Донецк перейдет с украинского телефонного кода на российский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин .

«В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)», — сообщил он.

В мае стало известно, что переход на российский телефонный код начался в Херсонской и Запорожской областях. По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в регион уже зашли новые сотовые операторы, местным жителям продают соответствующие сим-карты в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.