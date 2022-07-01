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4 часа назад

Зеленский рассказал о прогрессе в соглашении об ассоциации с ЕС

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в выполнении соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС) — по его словам, оно реализовано Киевом на 63 процента. Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает ТАСС.

Зеленский рассказал о прогрессе в соглашении об ассоциации с ЕС
Фото: ReutersReuters

Обращаясь к депутатам Рады, Зеленский отметил, что многие решения в вопросе ассоциации с ЕС зависят именно от них, и даже если они не будут «собирать аплодисменты», но необходимы для «европейского пути» Украины — их необходимо принять.

«Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом реализовано уже на 63%, и 37% остается заданиями для нас всех, для нашего государства. Но вам остается разработать, защитить перед коллегами и одобрить десятки важных законопроектов», — подчеркнул президент.

23 июня главы государств Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В 2014 году Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно ключевым принципам документа, Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести судебную реформу и деолигархизацию.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЕС,
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