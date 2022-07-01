Спасение застрявшего в жестяной банке скунса сняли на видео

В США скунс головой застрял в жестяной банке из-под пива. Бегающее по газону с тарой на морде животное заметили неравнодушные прохожие и вызвали ему на помощь специалистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавшее видео со спасением хищного зверька.
На кадрах видно, что для поимки оказавшегося в ловушке скунса они использовали полотенце.
«Спасатели аккуратно поймали невезунчика и бережно вытащили его мордочку из западни. Малыш не получил травм и после освобождения дал дёру», – говорится в публикации к ролику.
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