Спасение застрявшего в жестяной банке скунса сняли на видео

В США скунс головой застрял в жестяной банке из-под пива. Бегающее по газону с тарой на морде животное заметили неравнодушные прохожие и вызвали ему на помощь специалистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавшее видео со спасением хищного зверька.