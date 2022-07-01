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5 часов назад

Польшу возмутили слова украинского посла о Бандере

Елена Прошина

Польша отреагировала на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Бандера был «борцом за свободу» и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. Польский МИД призвал Киев к благоразумию. Об этом пишет РИА Новости.

Польшу возмутили слова украинского посла о Бандере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Слова Мельника глава МИД Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он назвал заявления посла «фальсифицирующими историю». Он также поблагодарил Кулебу за быстрое публичное вмешательство в это дело.

«Польша и Украина вместе должны противостоять как попыткам провокации, так и отсутствию благоразумия и ответственности», - заявил Рау.

В свою очередь, МИД Украины назвал слова Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере личным мнением, не отражающим позицию внешнеполитического ведомства. В МИД уверены, что отношения Украины и Польши пребывают сейчас на своем пике.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкому изданию заявил, что Степан Бандера «борец за свободу». По мнению посла, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией. Он добавил, что массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции объясняются тем, что и со стороны Польши «было много убийств и зверств». При этом Мельник подчеркнул, что «поляки хотят политизировать эту историю».

В мире,Збигнев Рау,Дмитрий Кулеба,Андрей Мельник,
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