Польшу возмутили слова украинского посла о Бандере

Польша отреагировала на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Бандера был «борцом за свободу» и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. Польский МИД призвал Киев к благоразумию. Об этом пишет РИА Новости.
Слова Мельника глава МИД Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он назвал заявления посла «фальсифицирующими историю». Он также поблагодарил Кулебу за быстрое публичное вмешательство в это дело.
«Польша и Украина вместе должны противостоять как попыткам провокации, так и отсутствию благоразумия и ответственности», - заявил Рау.
В свою очередь, МИД Украины назвал слова Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере личным мнением, не отражающим позицию внешнеполитического ведомства. В МИД уверены, что отношения Украины и Польши пребывают сейчас на своем пике.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкому изданию заявил, что Степан Бандера «борец за свободу». По мнению посла, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией. Он добавил, что массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции объясняются тем, что и со стороны Польши «было много убийств и зверств». При этом Мельник подчеркнул, что «поляки хотят политизировать эту историю».