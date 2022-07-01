Польшу возмутили слова украинского посла о Бандере

Польша отреагировала на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Бандера был «борцом за свободу» и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков. Польский МИД призвал Киев к благоразумию. Об этом пишет РИА Новости.

Слова Мельника глава МИД Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он назвал заявления посла «фальсифицирующими историю». Он также поблагодарил Кулебу за быстрое публичное вмешательство в это дело.

«Польша и Украина вместе должны противостоять как попыткам провокации, так и отсутствию благоразумия и ответственности», - заявил Рау.

В свою очередь, МИД Украины назвал слова Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере личным мнением, не отражающим позицию внешнеполитического ведомства. В МИД уверены, что отношения Украины и Польши пребывают сейчас на своем пике.