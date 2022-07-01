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6 часов назад

В США объявили награду за сведения о вмешательстве в выборы

Елена Прошина

Госдепартамент США объявил награду до $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

В США объявили награду за сведения о вмешательстве в выборы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В рамках предложения о вознаграждении требуется информация, которая приведет к установлению личности или местонахождения любого иностранного лица, в том числе иностранной организации, которые сознательно участвовали или участвуют в иностранном вмешательстве в выборы», - говорится в сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Также инсайдерам предложена награда за информацию, благодаря которой удастся предотвратить попытку иностранного вмешательства в американский избирательный процесс в будущем.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс снова заявила о попытках влияния на американские выборы и увеличение числа тех, кто занимается этой деятельностью. При этом она не раскрыла деталей расследования, подчеркнув лишь, что вопрос касается ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, а также президентских выборов в 2024 году.

Напомним, США не раз обвиняли Россию в попытке повлиять на ход выборов. Речь также идет о промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года. Москва неоднократно опровергала эти сведения на самом высоком уровне.

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