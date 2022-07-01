Бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер заявил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с The Spactator назвал три возможных исхода конфликта на Украине.

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По его словам, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых позициях. Политик заявил, что в таком случае Россия «получит 20 процентов» Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». По оценке Киссинджера, такой вариант стал бы победой российской стороны.

В таком случае роль НАТО будет не столь решающей, как считалось прежде



Генри Киссинджер

бывший госсекретарь США

Второй сценарий предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма. Политик считает, что в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».

Третий сценарий предусматривает, что Украина сможет «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, что будет означать проигрыш Москвы. Киссинджер отметил, что в таком случае Киев окажется перевооружен, между Украиной и НАТО будут налажены тесные связи либо государство станет станет частью альянса.

Бывший госсекретарь США уверен, что президент Украины Владимир Зеленский намерен реализовать третий вариант. Политик назвал этот сценарий «существенным достижением» для западных государств. Он добавил, что Североатлантический альянс станет еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».

Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами



Генри Киссинджер

бывший госсекретарь США

Призывы к территориальным уступкам

В мае Киссинджер призывал Украину пойти на территориальные уступки во избежание столкновения. Он убежден, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России.

Дипломат заявил, что без возобновления переговоров между сторонами «начнутся потрясения» и «создастся напряженность», преодолеть которую будет нелегко». Киссинджер посоветовал Москве и Киеву вернуться к прежнему положению дел, иначе в Европе возникнет огромный очаг нестабильности. Он также призвал европейские страны учитывать более глобальную картину и помнить, что «Россия на протяжении 400 лет была неотъемлемой частью Европы».

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также допустил возможность территориальных уступок Украины. Он отметил, что мир в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он будет стоить Киеву.

НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия



Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО

Сенатор канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер объяснила, что западные государства призывают Киев к территориальным уступкам в пользу Москвы из-за усталости от украино-российского конфликта.

Позиция Москвы

По мнению сенатора Совфеда Сергея Цекова, вероятность конфликта России и НАТО, в том числе на территории стран Прибалтики, сегодня достаточно высока. При этом он подчеркнул, что не сомневается в победе России в случае, если противостояния избежать не удастся.

То, что наша армия сильна, и так должны понимать все страны НАТО и стараться не провоцировать Россию. Но провоцируют они постоянно, это мы наблюдаем еще с начала расширения альянса на восток



Сергей Цеков

сенатор Совфеда

Политик добавил, что с учетом всех агрессивных действий, которые предпринимает НАТО в последнее время, вероятность конфликта постоянно увеличивается и на данный момент является достаточно высокой.

Если они будут провоцировать нас и дальше, поставят угрожающее России оружие Украине, введут свои войска на ее территорию, приняв таким образом участие в конфликте, противостояния избежать не удастся



Сергей Цеков

сенатор Совфеда

Цели специальной военной операции на Украине не изменились. Это защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин сказал, что «работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы».

«Все идет по плану», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Путин отметил, что «по срокам не надо говорить». Он пояснил, что «это жизнь, это реальные вещи», а «подгонять под какие-то сроки – это неправильно». Ситуация «связана с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями», следует «прежде всего думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», сказал президент.

По его словам, целью СВО является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Относительно целей «ничего не поменялось».

«Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», – заявил он.

Путин отметил при этом, что «тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная – куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать».

«Киевский режим готовился к этому давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились», – сказал он.

Президент заявил: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели».

Он поддержал идею закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Как считает глава государства, таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни. Путин подчеркнул, что «российские ребята выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые – уходят из жизни», и они делают это ради достижения целей спецоперации, то есть защиты жителей Донбасса и охраны интересов России.

Он добавил, что российские военнослужащие таким образом обеспечивают безопасность своей страны:

«Чего, мы не понимаем что ли? Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом».

Как заявил президент, «из Украины начали делать «анти-Россию», плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствовали себя частью русского мира».

Путин уверен, что Украина для Запада является лишь средством достижения целей НАТО и подтверждения имперских амбиций, о чем свидетельствует призыв к Киеву «продолжать боевые действия». По его словам, НАТО «руками украинцев, руками украинского народа» хочет «утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Прекратить боевые действия на территории Украины Киев может в один день, если согласится на условия Москвы и отдаст приказ сложить оружие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Reuters, ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил лидерам G7, что хотел бы завершить конфликт до наступления зимы. В МИД РФ указали, что поставки западного оружия Украине затягивают военные действия, однако в Киеве полагают, что новое вооружение может усилить переговорную позицию Киева в диалоге с Москвой.

Военные действия на Украине могут прекратиться «до конца суток», если Киев прикажет военнослужащим сложить оружие и выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ. И все может закончиться до конца суток», — заявил Песков.

Так пресс-секретарь ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы закончить боевые действия до наступления зимы.

Песков указал, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина о том, что «специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей». При этом представитель Кремля уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.

Песков уже неоднократно заявлял, что военная операция закончится, когда будут выполнены все ее задачи. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Россия в этом вопросе «не гонится за сроками».

Закончить до зимы

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Зеленский в ходе видеовстречи с главами государств G7 выразил надежду на окончание боевых действий к концу года, до начала холодов. При этом президент Украины заявил, что, несмотря на такое стремление, дипломатические методы применять пока рано.

Зеленский попросил отправить Украине системы ПВО, дать ей гарантии безопасности и ввести дополнительные санкции в отношении России. Также он призвал помочь Киеву в экспорте зерна и в восстановлении страны.

При этом в апреле украинский президент заявлял о готовности «сражаться с Россией» и десять лет.

Ранее надежду на завершение военной операции на Украине до конца года выражали глава ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Адам Делимханов. Пушилин 14 июня указывал, что военная операция закончится «полнейшей победой союзнических сил».

Военная помощь Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что чем больше западные страны будут поставлять Киеву оружия, тем дольше продлится конфликт.

«Подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивна и вредна», — указал министр.

По его словам, планы западных стран по поставкам осуществляются на фоне «громогласных заявлений о недопустимости достижения мира на условиях РФ, о недопустимости начала мирных переговоров, пока Украина не добьется решающего перелома в боевых действиях».

Лавров подчеркнул, что чем дольше США и ЕС будут помогать Украине, тем больше задач Россия будет выполнять «на земле».

Затяжной конфликт

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее рассказал, что Зеленский, выступая с обращением к лидерам G7, призвал их максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. Он подчеркнул, что «затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам».

О возможности затяжного конфликта на Украине неоднократно говорили в западных странах. Так, 18 июня премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия «прибегает к тактике на истощение», и призвал союзников готовиться к длительному противостоянию. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что боевые действия могут затянуться на годы. Газета Washington Post также указывала, что США и их союзники готовятся к затяжному сценарию.

Мирные переговоры России и Украины были приостановлены по инициативе Киева. В мае Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью РФ и не согласится признать независимость ДНР и ЛНР. В июне МИД Украины заявил, что Киев готов к обсуждению с Москвой возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля». Глава украинской делегации Давид Арахамия призывал для возобновления диалога усилить переговорную позицию Киева — в частности, поставками оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет остановить боевые действия к зиме, так как иначе стране не хватит продуктов и оружия, заявил политолог Егор Кваснюк. Вооружённым силам Украины нужна пауза чтобы получить поставки по ленд-лизу, объяснил он в разговоре с Pravda.Ru.

Уже осенью не будет продуктов питания. То, что нужно было продать из продуктов питания в Европу, они уже продали. Поэтому Зеленский говорит, что до зимы мы разберёмся, остановим и так далее, — сказал Кваснюк.

При этом необходимой Украине военной помощью Запад, по мнению политолога, не обладает.

Надежду на то, что военная операция России на Украине закончится до начала зимы, Зеленский выразил 27 июня на саммите Группы семи (G7). Он также попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности и заявил, что Киеву необходимы системы противовоздушной обороны. Помимо этого, украинский лидер попросил помощи в вопросе восстановления страны и призвал к содействию в экспорте зерна, одновременно подчеркнув необходимость ужесточения антироссийских санкций.

Что касается переговоров с Москвой, их, по мнению Зеленского, сейчас вести не время. Киев пойдёт на диалог, когда «вновь окажется в позиции сильного», отметил президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что конфликт на Украине завершится до конца 2022 года. Об этом он сказал в ходе саммита «Большое семерки» (G7), передает ТАСС.

Политик пообещал, что его страна продолжит оснащать Киев оружием. Он подчеркнул, что французские вооружения предназначены исключительно для помощи в защите территорий Украины.

По словам Макрона, все союзники придерживаются одной линии — поставлять оружие, боеприпасы, снаряжение, чтобы помочь украинскому народу «обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию».

Ранее сообщалось, что Франция планирует передать Украине «значительное число» бронетранспортеров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Странам Запада нужно отказаться от идеи быстрее прекратить конфликт России и Украины. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Times Уильям Хейг.

«Растущее чувство в Европе, что конфликт должен закончиться как можно скорее, ошибочно и станет предательством Украины. Я был в Париже на прошлой неделе и был поражен яростью, с которой некоторые ведущие деятели французской элиты утверждали, что вскоре Украине будет необходимо заключить мир с Россией», — написал обозреватель Хейг для The Times.

Журналист считает, что «если выбрать мир в ущерб справедливости», то не удастся получить ни того, ни другого.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение ДНР и ЛНР. Власти Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса допускают проведение референдумов о присоединении к РФ. Ранее СМИ заявляли, что Запад устал от Украины и призывает их пойти на территориальные уступки, а также заключить мир с Россией. The Times писало, что жители Европы хотят завершения конфликта РФ и Украины, даже если Украине нужно будет уступить территорию. Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения спецоперации на Украине, передает Life.

Россия сможет добиться поставленных задач на Украине, этому способствует целый ряд факторов - от ситуации на полях сражений до назревающего кризиса в Европе. Такое мнение выразил военный теоретик Мартин ван Кревельд в статье, опубликованной во вторник газетой Welt.

Во-первых, по мнению эксперта, Украина пытается вести не партизанскую, а "обычную войну: танк против танка, пушка против пушки, самолет против самолета".

"Учитывая, что на каждый украинский залп приходится 10 российских, такая стратегия может привести только к поражению", - указывает ван Кревельд.

Россия, как он считает, сменила тактику и сейчас переключилась на применение артиллерии.

Еще одним фактором, который ведет к успешному завершению российской спецоперации, полагает ван Кревельд, являются проблемы с поставками западного оружия Киеву.

"Западные военные технологии, особенно зенитные системы, бронебойное оружие и беспилотники, могут быть выдающимися. Но их ограниченное количество, годы чрезмерной бережливости, вера в то, что война в Европе стала бы невозможной, и необходимость переподготовки украинских вооруженных сил означают, что это оружие медленно доставляется туда, где оно больше всего требуется", - резюмировал эксперт.

Кроме того, теоретик указал на то, что Россия обладает высокой экономической устойчивостью, вопреки ожиданиям Запада. Благодаря сокращению импорта и стремительному росту цен на энергоносители, по словам ван Кревельда, в российский бюджет поступает больше денег, чем когда-либо прежде.

И последним фактором в пользу России, как считает ван Кревельд, является то, что экономические последствия событий на Украине для Запада гораздо серьезнее, чем предполагалось.

"Инфляция по обе стороны Атлантики выше, чем была с 1980 года", - напомнил эксперт.