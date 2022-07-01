Соратник Джонсона ушел в отставку после приставаний в клубе

Член британской Консервативной парии Кристофер Пинчер ушел в отставку после обвинений в приставаниях к посетителям клуба. Об этом рассказал британский таблоид The Sun.

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Несколько депутатов-тори пожаловались на поведение Пинчера в офис партии. Они утверждают, что Пинчер «щупал» двух посетителей клуба Carlton - эксклюзивного частного клуба членов Консервативной партии, расположенного в нескольких минутах ходьбы от Вестминстера.

После этого Пинчер подал премьеру Борису Джонсону заявление об отставке с должности заместителя координатора парламентской фракции

«Прошлой ночью я слишком много выпил. Я опозорил себя и других людей, а это последнее, что я хотел бы делать, поэтому я приношу извинения вам и всем заинтересованным лицам», - цитирует газета его заявление.

Пинчер заверил Джонсона, что тот всегда будет пользоваться его полной поддержкой.

«Я желаю вам всего наилучшего в тот момент, когда вы боретесь с последствиями коронавируса и вызовами глобальной инфляции. Для меня было честью служить в правительстве Ее Величества», - заявил Пинчер.

The Sun отмечает, что при этом он сможет сохранить депутатское кресло, так как признал вину и принес извинения.

В 2017 году Пинчера уже обвиняли в приставаниях - к члену олимпийской сборной по гребле. Спортсмен и активист тори Алекс Стори, которому тогда было 26 лет, утверждал, что Пинчер попытался расстегнуть ему рубашку, массировал шею и шептал: «Ты далеко пойдешь в Консервативной партии».