В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС

Доверие между Россией и Европейским союзом (ЕС) со временем может быть восстановлено. Такое развитие событий допустил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью изданию El Mundo.

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Министр подчеркнул, что на финско-русской границе на данный момент очень спокойно, а посольство Финляндии в Москве остается открытым.

«У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», — призвал он.

По словам Хаависто, после начала спецоперации России на Украине доверие исчезло и на его восстановление потребуется время.

«Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда», — уточнил он.