В США предупредили Украину о потере территорий

Американский эксперт по международным отношениям Чарльз Купчан считает, что даже благодаря дополнительным поставкам оружия Украина не сможет вытеснить российские войска, а затягивание конфликта будет грозить Киеву потерей новых территорий. Об этом он написал в своей статье для Foreign Affairs.

«Даже с дополнительным вооружением Украине, скорее всего, не хватит боевой мощи, чтобы вытеснить российские войска со всей своей территории или даже восстановить территориальный статус-кво, существовавший в феврале», - заявил Купчан.

По его мнению, НАТО должна заботиться не только о том, как доставить больше оружия на передовую, но и работать над дипломатической стратегией для прекращения огня.

«Срочность проистекает из необходимости не только положить конец смертям и разрушениям, но и ограничить экономические последствия войны, которые могут угрожать атлантическому альянсу изнутри, подрывая солидарность и ослабляя демократические основы Запада», - считает Купчан.

Одним из самых опасных последствий он назвал потенциальное влияние безудержной инфляции на американскую политику. Украинский кризис уже отодвинул на второй план амбициозную программу президента США Джо Байдена по внутренним инвестициям. Инфляция в США находится на 40-летнем максимуме: цены на газ, продукты и предметы первой необходимости продолжают расти.

Ранее источники CNN в американском правительстве и разведке заявили, что В Белом доме теряют уверенность в способности Украины когда-либо вернуть все потерянные земли, даже с более тяжелым и совершенным вооружением.