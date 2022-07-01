Польша отказалась от выплат пособий украинским беженцам

Власти Польши приняли решение постепенно закрывать программы помощи беженцам из Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел и администрации республики, уполномоченного правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

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По его словам, многие из них способны сами зарабатывать себе на жизнь. После того, как в Польшу хлынул поток беженцев, власти страны ввели для них сразу несколько программ помощи. В некоторых городах для граждан Украины сделали бесплатный проезд. А поляки, которые приняли беженцев у себя дома, стали получать почти по 9 долларов в сутки на человека. Теперь эта программа подходит к концу.

Варшава рассчитывает на то, что отсутствие выплат побудит беженцев устроиться на работу, чтобы они начали самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Шефернакера заявил, что около 500 тысяч украинцев, живущих в Польше, являются людьми трудоспособного возраста. Больше половины из них уже нелегально работают в стране.

Однако местные органы власти смогут продолжить выплачивать пособия беженцам-инвалидам, пенсионерам, беременным, женщинам с детьми до года, а также с тремя и более детьми.