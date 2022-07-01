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40 минут назад

Польша отказалась от выплат пособий украинским беженцам

Елена Прошина

Власти Польши приняли решение постепенно закрывать программы помощи беженцам из Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел и администрации республики, уполномоченного правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

Польша отказалась от выплат пособий украинским беженцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, многие из них способны сами зарабатывать себе на жизнь. После того, как в Польшу хлынул поток беженцев, власти страны ввели для них сразу несколько программ помощи. В некоторых городах для граждан Украины сделали бесплатный проезд. А поляки, которые приняли беженцев у себя дома, стали получать почти по 9 долларов в сутки на человека. Теперь эта программа подходит к концу.

Варшава рассчитывает на то, что отсутствие выплат побудит беженцев устроиться на работу, чтобы они начали самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Шефернакера заявил, что около 500 тысяч украинцев, живущих в Польше, являются людьми трудоспособного возраста. Больше половины из них уже нелегально работают в стране.

Однако местные органы власти смогут продолжить выплачивать пособия беженцам-инвалидам, пенсионерам, беременным, женщинам с детьми до года, а также с тремя и более детьми.

Всего с момента начала спецоперации в Польшу прибыли более 4,3 миллиона украинских беженцев. Сейчас в стране живут около 1,5 миллиона из них.

В мире,Павел Шефернакер,
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