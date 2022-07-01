"Очень тяжелая ситуация": Зеленский записал обращение о Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что армия страны находится в очень тяжелой ситуации в Донбассе, заявил глава государства в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его офиса.

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Речь идёт о районах городов Лисичанск, Авдеевка, Артемовск (Бахмут).

«Также в Донбассе, Лисичанск, Авдеевка, общины на бахмутском направлении — ситуация там остается очень сложной и очень тяжелой», — заявил украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что власти страны делают все, чтобы получить от западных союзников современные артиллерийские системы, чтобы «надлежащим образом отвечать» на наступательные действия войск Донецкой и Луганской народных республик, действующих при поддержке Вооруженных сил России.

Напомним, 29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что первые российские бойцы спецподразделений вошли в Лисичанск. По его словам, город «скоро будет освобожден от украинских оккупантов».