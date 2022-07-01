Макрон сделал выговор Европе из-за РФ и НАТО

«Нам не удалось создать хорошую коллективную организацию после падения Берлинской стены. Мы не смогли переосмыслить суть НАТО после этого события. В восприятии русских альянс не должен был расширяться на восток. Это повлекло за собой огромное недоверие. […] Нужно осознавать, что мы не создали условия для того, чтобы преодолеть это недопонимание», — высказался Макрон в документальном фильме Un President, l’Europe et la guerre.