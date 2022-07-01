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1 час назад

Макрон сделал выговор Европе из-за недопонимания между РФ и НАТО

Ura.Ru

Европа не справилась с созданием условий для устранения недопониманий между Россией и НАТО. Такое заключение сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон сделал выговор Европе из-за РФ и НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Нам не удалось создать хорошую коллективную организацию после падения Берлинской стены. Мы не смогли переосмыслить суть НАТО после этого события. В восприятии русских альянс не должен был расширяться на восток. Это повлекло за собой огромное недоверие. […] Нужно осознавать, что мы не создали условия для того, чтобы преодолеть это недопонимание», — высказался Макрон в документальном фильме Un President, l’Europe et la guerre.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия уже давно знает о том, что Запад готовился к конфликту с Москвой с 2014 года. Он сказал, что в стране должны относится к этому как к факту, что западные страны все эти годы готовились к активным действиям против РФ.

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