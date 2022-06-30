Немцы освистали вице-канцлера ФРГ за речь об антироссийских санкциях

Граждане Германии освистали вице-канцлера Роберта Хабека за речь в поддержку антироссийских санкций. Видеозапись выступления опубликовала газета Die Welt.

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что Хабек выступал в Шведте, где находится крупный нефтеперерабатывающий завод РСК, который на данный момент испытывает сложности из-за решения немецких властей отказаться от поставок топлива из России по нефтепроводу «Дружба». Вице-канцлер уверял работников предприятия, опасающихся лишиться зарплаты», что Берлин сделает «все возможное, чтобы завод и регион в целом не канули в Лету».

За его словами из толпы последовали свист и недовольные крики. Также с критикой на Хабека обрушились читатели Die Welt.