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2 часа назад

Немцы освистали вице-канцлера ФРГ за речь в поддержку антироссийских санкций

Елена Прошина

Граждане Германии освистали вице-канцлера Роберта Хабека за речь в поддержку антироссийских санкций. Видеозапись выступления опубликовала газета Die Welt.

Немцы освистали вице-канцлера ФРГ за речь об антироссийских санкциях
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что Хабек выступал в Шведте, где находится крупный нефтеперерабатывающий завод РСК, который на данный момент испытывает сложности из-за решения немецких властей отказаться от поставок топлива из России по нефтепроводу «Дружба». Вице-канцлер уверял работников предприятия, опасающихся лишиться зарплаты», что Берлин сделает «все возможное, чтобы завод и регион в целом не канули в Лету».

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За его словами из толпы последовали свист и недовольные крики. Также с критикой на Хабека обрушились читатели Die Welt.

В частности, один из пользователей предложил пересмотреть санкционную политику Германии в отношении России, чтобы «не погибнуть как приверженцы концепции чрезмерной преданности Украине». Еще один читатель выразил мнение, что Хабек «действует против собственного народа». А другой немец и вовсе уверен, что это свойственно не только вице-канцлеру, но и «всей его глупой свите и американцам».

В мире,Роберт Хабек,
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