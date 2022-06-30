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1 час назад

СМИ: харьковский горсовет отказался снимать со своего здания герб Украинской ССР

ТАССиещё 1

Городской совет Харькова отказался демонтировать со своего здания герб Украинской ССР, так как строение признано памятником архитектуры. Ответ юридического департамента горсовета на запрос его депутата от "Евросолидарности" Галины Куц приводит в четверг издание "Страна".

В Харькове горсовет отказался снимать со своего здания герб Украинской ССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным городских властей, согласно решениям от 1972 и 1980 годов, здание было признано памятником истории и архитектуры местного значения.

В Харькове заявили о формировании нового подразделения «Азов»

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц.

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