В Харькове горсовет отказался снимать со своего здания герб Украинской ССР

Городской совет Харькова отказался демонтировать со своего здания герб Украинской ССР, так как строение признано памятником архитектуры. Ответ юридического департамента горсовета на запрос его депутата от "Евросолидарности" Галины Куц приводит в четверг издание "Страна" .

По данным городских властей, согласно решениям от 1972 и 1980 годов, здание было признано памятником истории и архитектуры местного значения.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц.