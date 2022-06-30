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3 часа назад

На Украине опровергли передачу Видодо послания Путину от Зеленского

Елена Прошина

Пресс-секретарь Офиса президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что глава Индонезии Джоко Видодо передал лидеру России Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Украинской правде».

На Украине опровергли передачу послания Путину от Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Никифоров подчеркнул, что если бы Зеленский «хотел что-то передать Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении».

По его словам, во время визита Видодо в Киев президент Украины обсуждал с ним в основном вопрос вывоза пшеницы с территории страны, ведь Индонезия является одним из ее крупнейших импортеров.

Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Ранее сообщалось, что индонезийский глава передал Путину послание Зеленского во время визита в Москву 30 июня. Однако детали сообщения не раскрывались.

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