На Украине опровергли передачу послания Путину от Зеленского

Пресс-секретарь Офиса президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что глава Индонезии Джоко Видодо передал лидеру России Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Украинской правде».
Никифоров подчеркнул, что если бы Зеленский «хотел что-то передать Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении».
По его словам, во время визита Видодо в Киев президент Украины обсуждал с ним в основном вопрос вывоза пшеницы с территории страны, ведь Индонезия является одним из ее крупнейших импортеров.
Ранее сообщалось, что индонезийский глава передал Путину послание Зеленского во время визита в Москву 30 июня. Однако детали сообщения не раскрывались.