На Украине опровергли передачу послания Путину от Зеленского

Никифоров подчеркнул, что если бы Зеленский «хотел что-то передать Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении».

По его словам, во время визита Видодо в Киев президент Украины обсуждал с ним в основном вопрос вывоза пшеницы с территории страны, ведь Индонезия является одним из ее крупнейших импортеров.