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4 часа назад

Эрдоган запланировал переговоры по зерновому кризису с Путиным и Зеленским

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время, политики обсудят зерновой кризис и способы его разрешения. Об этом пишет «Интерфакс».

Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Точная дата пока неизвестна, но сообщается, что речь может идти о конце этой недели или начале следующей. Сам Эрдоган, комментируя зерновой кризис и конфликт на Украине, отметил, что Анкара стремится проводить сбалансированную политику, «а не курс, основанный на противостоянии».

Эрдоган заявил о планах начать новую операцию в Сирии

Эрдоган добавил, что поддержка Украины со стороны НАТО должна осуществляться «с прицелом на мир».

21 июня в Москве прошли переговоры между делегациями России и Турции по теме кризиса с украинским зерном. Президент Владимир Путин в них участие не принимал, поскольку эти вопросы находятся в компетенции Минобороны. По словам турецких представителей, сторонам удалось достигнуть консенсуса, однако детали переговоров не раскрывались.

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