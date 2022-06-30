Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Зеленским

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Точная дата пока неизвестна, но сообщается, что речь может идти о конце этой недели или начале следующей. Сам Эрдоган, комментируя зерновой кризис и конфликт на Украине, отметил, что Анкара стремится проводить сбалансированную политику, «а не курс, основанный на противостоянии».

Эрдоган добавил, что поддержка Украины со стороны НАТО должна осуществляться «с прицелом на мир».