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54 минуты назад

Пушилин: Передача Украине пленных не отменяет будущего трибунала

Деловая газета "Взгляд"

В результате обмена пленными Украине были переданы 37 боевиков разных националистических батальонов – тех, по которым не было свидетельств их преступлений, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин: Передача Украине пленных не отменяет будущего трибунала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это рядовые «азовцы» (против боевиков нацбатальона «Азов» в России возбуждены уголовные дела), не только «азовцы», несколько «айдаровцев», это рядовые националистических батальонов... Это те люди, которые не смогут точно встать в строй, по сути это калеки, которые получили увечные травмы... Их порядка 37 человек», – сказал Пушилин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что со стороны украинских боевиков отбирались те, кому не были предъявлены обвинения и по кому не было доказательной базы по поводу их личных преступлений.

Пушилин также добавил, что «трибунал будет над всеми военными преступниками, над всеми неонацистами, над всеми теми, по кому будет собрана доказательная база», передает ТАСС.

Ранее Пушилин заявил, что Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны.

В мире,Денис Пушилин,
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