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38 минут назад

В ГУ МВД Херсонской области заявили, что взрыв в Херсоне может быть попыткой диверсии

ТАСС

Взрыв произошел в центре Херсона рядом с телевышкой и воинской частью в результате срабатывания взрывного устройства, что может быть попыткой диверсии со стороны Украины, предварительно, жертв нет. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале ГУ МВД Херсонской области.

Появились подробности взрыва в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В центре Херсона у территории воинской части рядом с телевышкой прогремел взрыв. Сработало взрывное устройство. О жертвах не сообщается. На месте говорят о попытке бандеровской диверсии", - говорится в сообщении. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, по предварительным данным, пострадавших при взрыве нет.

Как передает корреспондент ТАСС, на место взрыва прибыли оперативные службы. В военно-гражданской администрации Херсонской области, по уточненным данным, сообщили в телеграм-канале, что взрыв произошел возле СИЗО, опубликовав кадры с места происшествия, на которых видны разрушения городской инфраструктуры.

Источник в правоохранительных органах Херсонской области сообщал ТАСС, что взрыв в центре Херсона, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания взрывпакета, подозреваемых разыскивают.

"[Предварительно, сработал] взрывпакет. Подозреваемых ищут", - сказал собеседник агентства.

Ранее корр. ТАСС сообщал с места событий, что при взрыве повреждения получил забор телевышки.

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