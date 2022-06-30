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42 минуты назад

"Сокрушительная победа": в США высмеяли исчезновение «русского салата» на саммите НАТО

Елена Прошина

Американцы высмеяли отсутствие

В США высмеяли исчезновение «русского салата» на саммите НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи Twitter из США высмеяли решение ресторана в выставочном центре IFEMA в Испании, в котором проходит саммит НАТО, убрать из меню «русский салат» — оливье. Его переименовали в «традиционный». Комментарии американцев приводит «РИА Новости».

«Это еще одна сокрушительная победа НАТО», — написал один из пользователей Twitter.

Еще один пошутил, что Соединенные Штаты «буквально увернулись от пули, находясь в нескольких шагах от распада из-за такого меню». Его высказывание подхватили другие американцы, назвав данную ситуацию «мелочной» и «невероятной глупостью».

«Спасибо за это суперважное сообщение. Смерть демократии переносится на другой день!» — добавил еще один пользователь Twitter.

Шокировавший участников саммита НАТО «русский салат» переименовали

Также американцы обратили внимание на том, что НАТО таким образом приравняло все русское к «традиционному», при этом не став заморачиваться насчет цен и оставив «прежнюю» стоимость салата.

В мире,НАТО,
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