Байден "принял" в НАТО еще одну страну

"Мы пригласили в НАТО двух новых членов - Финляндию и Швецию. Это историческое событие. <...> Некоторые американские журналисты помнят, как мне позвонил лидер Финляндии и спросил, может ли он приехать и встретиться. Он прибыл на следующий день и спросил: "Вы поддержите вступление моей страны в НАТО?" <...> Он предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии. Боже мой! Я действительно взволнован по поводу расширения НАТО. [Лидеру] Швеции", - сказал он.