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1 час назад

Байден на пресс-конференции после саммита НАТО перепутал Швецию со Швейцарией

ТАСС

Президент США Джо Байден в четверг на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией.

Байден "принял" в НАТО еще одну страну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы пригласили в НАТО двух новых членов - Финляндию и Швецию. Это историческое событие. <...> Некоторые американские журналисты помнят, как мне позвонил лидер Финляндии и спросил, может ли он приехать и встретиться. Он прибыл на следующий день и спросил: "Вы поддержите вступление моей страны в НАТО?" <...> Он предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии. Боже мой! Я действительно взволнован по поводу расширения НАТО. [Лидеру] Швеции", - сказал он.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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