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«Нет там никакого теракта»: Путин сделал заявление о ситуации в Кременчуге

По словам президента России Владимира Путина, никакого террористического акта на территории украинского города Кременчуга не было. Об этом пишет РИА Новости.

«Да нет там никакого теракта», - заметил он.

Глава государства заявил, что «просто так по полям никто не стреляет», ракетные удары происходят по разведанным заранее целям и по гражданским объектам на Украине не наносятся.

Минобороны России объявило о выводе гарнизона с острова Змеиный

CC BY-SA 3.0 / Shao

Российский гарнизон выведен с острова Змеиный. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, вывод российских войск с острова был произведен в качестве жеста доброй воли ради демонстрации нежелания препятствовать вывозу зерна из Украины. Генерал отметил, что поставленные перед гарнизоном задачи были выполнены.

Украина разорвала дипотношения с Сирией

Ukrainian Presidential Press Office

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.

«МИД Украины решительно осуждает решение Сирии признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — заявили в министерстве, подчеркнув, что именно это послужило причиной разрыва дипотношений.

В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау

В Москве задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других лиц.

Путин обвинил США в мировом продовольственном кризисе

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.

По словам президента, из-за пандемии страны Запада начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, что сказалось на росте цен, передает РИА «Новости».

Бельгия приостановила выдачу турвиз россиянам

Консульство Бельгии с 1 июля приостановит выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Как долго продлится приостановка, неизвестно. В визовом центре Бельгии объяснили, что сейчас бельгийские дипломаты не способны обрабатывать все без исключения заявления на визы.

С 1 июля визовый центр будет принимать заявления только на некоторые визы категории D.

В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Турции подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал министр здравоохранения Республики Фахреттин Коджа.

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, он имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. Проведено динамическое наблюдение, других случаев не выявлено», - написал он в своих соцсетях.

Лифт с людьми рухнул в Подмосковье

В результате падения лифта в здании на улице Карла Маркса в подмосковных Мытищах травмы получили пять человек, их осматривают врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, лифт упал с первого этажа на цокольный. В кабине в момент инцидента находились люди.

ЦБ повысил месячный лимит по переводам за рубеж до 1 млн долларов

Центробанк решил увеличить лимит для переводов россиян на свои зарубежные счета или другому человеку до 1 млн долларов в месяц. Об этом говорится в заявлении регулятора.

«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — сообщили в ЦБ.

Швеция пошла на ультиматум Эрдогана

Швеция согласилась выдать Турции террористов. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО.

«Турция получила гарантии по экстрадиции членов РПК из Швеции, их больше 70», — заявил Эрдоган.

Его слова передает ТАСС. Также президент уточнил, что парламент Турции не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства.

Bloomberg сообщило об исчезновении главы Tesla Илона Маска

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пропал - в течение девяти дней он не публикует новые записи в соцсети Twitter, а также не появляется на публичных мероприятиях.

Об исчезновении миллиардера сообщает агентство Bloomberg.