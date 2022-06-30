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По словам президента России Владимира Путина, никакого террористического акта на территории украинского города Кременчуга не было. Об этом пишет РИА Новости.
«Да нет там никакого теракта», - заметил он.
Глава государства заявил, что «просто так по полям никто не стреляет», ракетные удары происходят по разведанным заранее целям и по гражданским объектам на Украине не наносятся.
Российский гарнизон выведен с острова Змеиный. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя Минобороны, вывод российских войск с острова был произведен в качестве жеста доброй воли ради демонстрации нежелания препятствовать вывозу зерна из Украины. Генерал отметил, что поставленные перед гарнизоном задачи были выполнены.
МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.
«МИД Украины решительно осуждает решение Сирии признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — заявили в министерстве, подчеркнув, что именно это послужило причиной разрыва дипотношений.
В Москве задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других лиц.
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
По словам президента, из-за пандемии страны Запада начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, что сказалось на росте цен, передает РИА «Новости».
Консульство Бельгии с 1 июля приостановит выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).
Как долго продлится приостановка, неизвестно. В визовом центре Бельгии объяснили, что сейчас бельгийские дипломаты не способны обрабатывать все без исключения заявления на визы.
С 1 июля визовый центр будет принимать заявления только на некоторые визы категории D.
В Турции подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал министр здравоохранения Республики Фахреттин Коджа.
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, он имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. Проведено динамическое наблюдение, других случаев не выявлено», - написал он в своих соцсетях.
В результате падения лифта в здании на улице Карла Маркса в подмосковных Мытищах травмы получили пять человек, их осматривают врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, лифт упал с первого этажа на цокольный. В кабине в момент инцидента находились люди.
Центробанк решил увеличить лимит для переводов россиян на свои зарубежные счета или другому человеку до 1 млн долларов в месяц. Об этом говорится в заявлении регулятора.
«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — сообщили в ЦБ.
Швеция согласилась выдать Турции террористов. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО.
«Турция получила гарантии по экстрадиции членов РПК из Швеции, их больше 70», — заявил Эрдоган.
Его слова передает ТАСС. Также президент уточнил, что парламент Турции не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пропал - в течение девяти дней он не публикует новые записи в соцсети Twitter, а также не появляется на публичных мероприятиях.
Об исчезновении миллиардера сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что столь долгий перерыв в активности не свойственен для Маска. Бизнесмен регулярно общается в соцсетях с подписчиками, а также публикует собственные заявления или мемы. Также миллиардер находится в процессе заключения сделки по покупке компании Twitter.