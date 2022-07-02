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4 часа назад

Президент Чили Борич предложил Зеленскому помощь в гуманитарной сфере

Газета.Ruиещё 8

Президент Чили Габриэль Борич сообщил в пятницу, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему помощь в гуманитарной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Чили предложил Зеленскому помощь в гуманитарной сфере
Фото: APAP

"Я также заявил, что он может рассчитывать на помощь Чили в гуманитарных вопросах", — рассказал Борич.

Он отметил, что в рамках разговора с Зеленским также подтвердил готовность чилийского правительства "поддержать осуждение" действий Российской Федерации на Украине "в международных организациях".

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что передал российскому коллеге Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Путин 30 июня провел переговоры с президентом Индонезии, который, по словам итальянского премьер-министра Марио Драги, исключил участие российского президента в саммите G20. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный на саммит G20 в Индонезии, будет "ходить там, где-то сбоку", то Россию это будет мало интересовать.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Владимир Зеленский,Марио Драги,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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