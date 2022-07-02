Президент Чили предложил Зеленскому помощь в гуманитарной сфере

Президент Чили Габриэль Борич сообщил в пятницу, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему помощь в гуманитарной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

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"Я также заявил, что он может рассчитывать на помощь Чили в гуманитарных вопросах", — рассказал Борич.

Он отметил, что в рамках разговора с Зеленским также подтвердил готовность чилийского правительства "поддержать осуждение" действий Российской Федерации на Украине "в международных организациях".

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что передал российскому коллеге Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Путин 30 июня провел переговоры с президентом Индонезии, который, по словам итальянского премьер-министра Марио Драги, исключил участие российского президента в саммите G20. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный на саммит G20 в Индонезии, будет "ходить там, где-то сбоку", то Россию это будет мало интересовать.