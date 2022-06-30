Байден пообещал защитить украинцев от украинцев

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что Соединенные Штаты и члены-альянса «будут с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы она не победила сама себя». Его слова приводит «РИА Новости».

«Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что они не будут побеждены Украиной», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.

Затем президент США извинился за ошибку перед журналистами и уточнил, что имел ввиду «победу России над Украиной».