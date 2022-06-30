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1 час назад

Байден пообещал быть с Украиной, «чтобы она не победила сама себя»

Елена Прошина

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что Соединенные Штаты и члены-альянса «будут с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы она не победила сама себя». Его слова приводит «РИА Новости».

Байден пообещал защитить украинцев от украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что они не будут побеждены Украиной», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.

Затем президент США извинился за ошибку перед журналистами и уточнил, что имел ввиду «победу России над Украиной».

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Также Байден пообещал, что американцы продолжат платить высокую цену за бензин «столько, сколько потребуется» и в очередной раз обвинил в этом РФ. Кроме того он возложил на Россию вину за продовольственный кризис в мире.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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