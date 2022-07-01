Во Франции показали фильм о переговорах Путина и Макрона

На французском телеканале France 2 показали фильм о переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает издание Le Monde.

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По его информации, работу над документальной картиной, посвященной внешней политике Парижа, начали до старта спецоперации Москвы на Украине. Она получила название «Президент, Европа и война» (Un président, l’Europe et la guerre).

Планировалось, что фильм расскажет о председательстве Франции в Совете ЕС, однако впоследствии фокус сместили на попытки урегулирования украинского кризиса. Ключевым моментом фильма стал записанный разговор Путина и Макрона, который состоялся за четыре дня до начала спецоперации.

В ходе разговора российский лидер сказал Макрону, что Запад изначально должен был оказывать давление на Киев, но не сделал этого. Он также заявил, что украинское правительство не было сформировано демократическим путем. В ответ глава Пятой Республики пообещал «успокоить» президента Украины Владимира Зеленского и принять меры по стабилизации ситуации.

Впоследствии Макрон отчитался, что делал все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта. «Я провел много времени в попытках помешать этой войне. Я верил в путь доверия и интеллектуального диалога», — рассказал он. Президент добавил, что задача Франции — помочь Украине одержать победу, а не разгромить Россию.