«Не было даже близко возможным»: Джонсон о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было даже «близко возможным». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали», - сказал Джонсон.

Ранее замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс. О том, что НАТО никогда не обсуждало вступление Украины говорил и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, этот вопрос никогда не выносилось на обсуждение. Более того, об этом и сейчас не говорится.