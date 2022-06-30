«Не было даже близко возможным»: Джонсон о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было даже «близко возможным». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
«Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали», - сказал Джонсон.
Ранее замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс. О том, что НАТО никогда не обсуждало вступление Украины говорил и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, этот вопрос никогда не выносилось на обсуждение. Более того, об этом и сейчас не говорится.
Ранее Великобритания пообещала Украине 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд) в виде военной помощи. В частности, Лондон обещает поставить системы ПВО, беспилотники, инновационное оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения. Таким образом новые средства увеличат общую военную поддержку Киева до 2,3 млрд фунтов стерлингов.