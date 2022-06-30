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10 часов назад

Джонсон предупредил об "ужасающих последствиях" принуждения Киева к невыгодному миру

ТАСС

Принуждение Украины к невыгодному для нее миру приведет к ужасающим последствиям. Об этом заявил в четверг, выступая на саммите НАТО в Мадриде, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Если Украина будет разбита или вынуждена принять мир на невыгодных условиях, последствия этого для свободы на всей планете будут ужасающими. Такое мнение разделяют все члены НАТО", - утверждал он, добавив, что "победа украинцев" станет лучшим аргументом в дискуссии о необходимости верховенства международного права и распространения западных ценностей.

В Кремле высказались о заявлениях Джонсона

Джонсон полагает, что решение о целесообразности ведения переговоров с Москвой должны принять в Киеве.

"Мы не можем быть больше украинцами, чем сами украинцы <...>. Хотят ли они договориться с Россией? Конечно, это их решение", - сказал британский премьер. При этом он озвучил версию, согласно которой Россия "даже не предлагает сделку". "В таких условиях единственное логичное и правильное решение - продолжать поддерживать Украину, как мы уже делаем, и наращивать оказываемую военную помощь", - считает Джонсон.

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