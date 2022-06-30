"Мы не можем быть больше украинцами, чем сами украинцы <...>. Хотят ли они договориться с Россией? Конечно, это их решение", - сказал британский премьер. При этом он озвучил версию, согласно которой Россия "даже не предлагает сделку". "В таких условиях единственное логичное и правильное решение - продолжать поддерживать Украину, как мы уже делаем, и наращивать оказываемую военную помощь", - считает Джонсон.