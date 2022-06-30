Лукашенко призвал Россию «быть готовой» к использованию ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «быть готовыми» к использованию ядерного оружия в мире. Он также добавил, что на белорусской территории нет складов ядерных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

«Они же (самолеты НАТО у границ Союзного государства - ред.) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо», - заявил белорусский лидер на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым .

При этом он подчеркнул, что Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО. Он также добавил, что складов ядерных боеприпасов в Белоруссии нет. Однако, по его мнению, нужно быть готовыми к любому развитию событий.