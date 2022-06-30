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45 минут назад

Лукашенко призвал Россию «быть готовой» к использованию ядерного оружия

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «быть готовыми» к использованию ядерного оружия в мире. Он также добавил, что на белорусской территории нет складов ядерных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

«Они же (самолеты НАТО у границ Союзного государства - ред.) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо», - заявил белорусский лидер на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Кремле ответили на вопрос о передаче ядерного оружия Белоруссии

При этом он подчеркнул, что Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО. Он также добавил, что складов ядерных боеприпасов в Белоруссии нет. Однако, по его мнению, нужно быть готовыми к любому развитию событий.

«Мы должны быть готовы. Мы должны порох держать сухим по всем направлениям. Нам эта война не нужна», - сказал Лукашенко.

Ранее Президент Белоруссии заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада. Он также попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.

Александр Лукашенко,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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