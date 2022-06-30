Названа дата подписания протокола о членстве в НАТО Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу будет подписан 5 июля. Об этом сообщает CNN.

29 июня Финляндия и Швеция получили официальное приглашение стать членами НАТО.

Это стало возможным после того, как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.

Получение приглашения запускает процесс вступления в НАТО, состоящий из нескольких шагов.

Столтенберг отметил, что в первую очередь протокол о присоединении должны ратифицировать все 30 парламентов стран НАТО.

«Это всегда занимает некоторое время, но я ожидаю, что это произойдет довольно быстро, потому что союзники [к этому] готовы», - заявил он.

После ратификации странам-кандидатам будет официально предложено присоединиться к Вашингтонскому договору, основополагающему документу альянса.