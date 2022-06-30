Названа дата подписания протокола о членстве в НАТО Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу будет подписан 5 июля. Об этом сообщает CNN.
29 июня Финляндия и Швеция получили официальное приглашение стать членами НАТО.
Это стало возможным после того, как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.
Получение приглашения запускает процесс вступления в НАТО, состоящий из нескольких шагов.
Столтенберг отметил, что в первую очередь протокол о присоединении должны ратифицировать все 30 парламентов стран НАТО.
«Это всегда занимает некоторое время, но я ожидаю, что это произойдет довольно быстро, потому что союзники [к этому] готовы», - заявил он.
После ратификации странам-кандидатам будет официально предложено присоединиться к Вашингтонскому договору, основополагающему документу альянса.
Весь процесс обычно занимает около года, от подписания протокола действующими членами до присоединения стран к Вашингтонскому договору. Из-за украинского кризиса сроки могут быть сокращены, отмечает CNN.