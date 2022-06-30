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59 минут назад

Макрон анонсировал усиление помощи НАТО Украине

Lenta.ruиещё 1

Страны НАТО усилят экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Макрон анонсировал усиление помощи НАТО Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, члены альянса приняли решение нарастить восточный фланг в военном плане. Кроме того, Париж развернет новую бригаду в Румынии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал планы блока увеличить численность сил быстрого реагирования более чем до 300 тысяч человек. На сегодняшний день она составляет 40 тысяч человек.

Лидеры стран-участниц НАТО 29 июня приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса.

В мире,Эммануэль Макрон,Йенс Столтенберг,НАТО,
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