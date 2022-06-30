Макрон анонсировал усиление помощи НАТО Украине

По его словам, члены альянса приняли решение нарастить восточный фланг в военном плане. Кроме того, Париж развернет новую бригаду в Румынии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал планы блока увеличить численность сил быстрого реагирования более чем до 300 тысяч человек. На сегодняшний день она составляет 40 тысяч человек.