Уходящий премьер-министр Израиля Нафтали Беннет передал полномочия главы правительства министру иностранных дел Яиру Лапиду. Официальная церемония состоялась в четверг в Иерусалиме после утверждения законопроекта о самороспуске Кнессета (парламента), сообщила пресс-служба израильского правительства.

Беннет передал премьерский пост Лапиду в соответствии с коалиционным соглашением, заключенным по итогам предыдущих выборов весной 2021 года. Лапид будет занимать должность главы кабмина до новых выборов, которые пройдут 1 ноября.

Как отметили в правительственной пресс-службе, Беннет и Лапид "провели скромную церемонию передачи полномочий", на которой присутствовали члены семей обоих политиков. Затем уходящий и новый премьер провели "подробную беседу", посвященную передаче дел, в которой, в частности, "обсудили основные проблемы Государства Израиль в сферах безопасности и дипломатии", добавили в пресс-службе.

Нафтали Беннет напутствовал своего коллегу, подчеркнув, что пост премьер-министра - это особая миссия на службе народу Израиля.

"Я передаю вам ответственность за Государство Израиль, я желаю, чтобы вы хорошо заботились о нем, и да позаботится Бог о вас", - сказал уходящий премьер, чьи слова привела правительственная пресс-служба.

В свою очередь Яир Лапид поблагодарил своего предшественника за теплые слова, подчеркнув, что считает его "хорошим человеком и превосходным премьер-министром", а также своим "хорошим другом".

"Это не церемония прощания, потому что никто не намерен расставаться", - заметил он.

Роспуск парламента и смена премьера

Ранее в четверг израильский парламент после многодневного обсуждения одобрил законопроект о самороспуске. Одновременно была утверждена дата новых выборов - 1 ноября. После этого Кнессет нынешнего созыва считается распущенным.

20 июня лидеры правящей коалиции Беннет и Лапид договорились о роспуске Кнессета и передаче полномочий главы кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. 22 июня парламент проголосовал за законопроект о самороспуске в предварительном чтении. Ожидалось, что документ будет окончательно утвержден еще в начале текущей недели, однако дебаты на уровне парламентской комиссии затянулись до четверга.

Коалиция во главе с партиями "Ямина" Беннета и "Еш атид" Лапида сформировала кабинет министров по итогам парламентских выборов 23 марта 2021 года, после чего 13 июня того же года Беннет сменил лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года.