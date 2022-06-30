Шокировавший участников саммита НАТО «русский салат» переименовали

«Русский салат», который шокировал участников саммита НАТО в Мадриде, переименовали. Как сообщает ТАСС, теперь в меню в кафе выставочного комплекса ИФЕМА появился «традиционный салат», хотя цена и ингредиенты узнаваемого «оливье».

Отметим, что в Испании «оливье» пользуется популярность, однако называют его там «русским салатом». Сам рецепт испанской версии отличается тем, что в блюдо могут добавить тунца и оливки.

Наличие «русского салата» обескуражило участников саммита НАТО, которые по результатам встречи объявили Россию главной угрозой безопасности альянса. Вместе с тем всего за несколько часов посетители раскупили запасы блюда.