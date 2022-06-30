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31 минуту назад

Посол США обвинила Россию в оскорблении языка и веры Грузии

Деловая газета "Взгляд"

Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала грузин не забывать об «оккупации Россией» территорий страны и назвала Америку и Европу истинными друзьями Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Посол США обвинила Россию в оскорблении языка и веры Грузии
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», посол подчеркнула, что США и Европа «делают все, что могут, и продолжат это делать», поддерживая Грузию на пути интеграции в евроатлантическое сообщество.

«Думаю, очень важно, чтобы грузины не забывали, что Россия оккупировала 20% территории Грузии, что Россия старается убить ваш язык, что Россия оскорбила ваши церкви, устроив там стойла», – сказала она.

«Если есть еще вопросы, что значит дружба России для Грузии, просто посмотрите на ваши административные границы», – отметила Келли Дегнан, намекнув на процесс «бордеризации» грузино-южноосетинской границы.

По ее словам, именно путь в евроатлантическое сообщество несет Грузии «стабильность и благополучие».

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