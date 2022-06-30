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3 часа назад

В итальянских парикмахерских запретили дважды мыть голову

Елена Прошина

В Италии ввели запрет на повторное мытье головы за один сеанс в парикмахерской. Теперь за это грозит штраф в 500 евро. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

В итальянских парикмахерских запретили дважды мыть голову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое распоряжение подписал глава города Кастеназо Карло Губеллини. Это решение связано с тем, что сейчас в Италии наблюдается одна из самых сильных засух за последние десятилетия. Губеллини подчеркнул, что из-за двойного мытья головы каждый день выбрасываются тысячи литров воды. Благодаря запрету, за одно мытье удастся сэкономить до 20 литров, что поможет побороть засуху.

«Кастеназо маленький. Представьте, что это значит с точки зрения потребления воды в крупных городах», — сказал Губеллини.

Население Кастеназо составляет всего 16 тысяч человек, здесь работает 10 парикмахерских и барбершопов. Местные парикмахеры в основном поддержали инициативу мэра, однако некоторые считают ее нелепой.

Приказ будет действовать до конца сентября. При этом мэр надеется, что мера будет отменена до истечение этого срока, подчеркнув, что ситуация является «действительно тревожной».

Ранее из-за засухи в Милане выключили все фонтаны. Мэр города Джузеппе Сала подписал распоряжение об экономии воды, в котором он призывает граждан сократить до минимума использование питьевой воды для бытовых нужд, полива газонов, частных садов и уборки террас и дворов. При этом отмечается, что питьевые фонтанчики в городе перекрываться не будут.

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