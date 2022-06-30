В итальянских парикмахерских запретили дважды мыть голову

В Италии ввели запрет на повторное мытье головы за один сеанс в парикмахерской. Теперь за это грозит штраф в 500 евро. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

Такое распоряжение подписал глава города Кастеназо Карло Губеллини. Это решение связано с тем, что сейчас в Италии наблюдается одна из самых сильных засух за последние десятилетия. Губеллини подчеркнул, что из-за двойного мытья головы каждый день выбрасываются тысячи литров воды. Благодаря запрету, за одно мытье удастся сэкономить до 20 литров, что поможет побороть засуху.

«Кастеназо маленький. Представьте, что это значит с точки зрения потребления воды в крупных городах», — сказал Губеллини.

Население Кастеназо составляет всего 16 тысяч человек, здесь работает 10 парикмахерских и барбершопов. Местные парикмахеры в основном поддержали инициативу мэра, однако некоторые считают ее нелепой.

Приказ будет действовать до конца сентября. При этом мэр надеется, что мера будет отменена до истечение этого срока, подчеркнув, что ситуация является «действительно тревожной».