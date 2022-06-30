Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил протокольные обязательства во время ужина с главами ЕС и НАТО в Мадриде, сообщает газета 20minutos.
По информации издания, ужин состоялся в Национальном музее Прадо в Мадриде по случаю саммита альянса. Перед ужином главы государств и правительств ЕС и НАТО вели беседы в пинакотеке. В это время Борис Джонсон решил «без колебаний» в одиночестве пройтись по залу и полюбоваться выставленными картинами.
Ранее Джонсон заявил, что политическое сообщество ЕС, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки.
Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества.