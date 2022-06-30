В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
4 часа назад

Премьер Британи Джонсон нарушил протокол во время ужина с главами ЕС и НАТО

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил протокольные обязательства во время ужина с главами ЕС и НАТО в Мадриде, сообщает газета 20minutos.

По информации издания, ужин состоялся в Национальном музее Прадо в Мадриде по случаю саммита альянса. Перед ужином главы государств и правительств ЕС и НАТО вели беседы в пинакотеке. В это время Борис Джонсон решил «без колебаний» в одиночестве пройтись по залу и полюбоваться выставленными картинами.

Байден нарушил протокол на встрече с королем в Мадриде

Ранее Джонсон заявил, что политическое сообщество ЕС, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Музей Бардо,НАТО,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители