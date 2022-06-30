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47 минут назад

Первое судно с зерном вышло из порта в Бердянске

Елена Прошина

После нескольких месяцев простоя из порта в Бердянске вышло первое торговое судно. На его борту было 7 тыс. тонн зерна, которые отправятся в дружественные страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Из порта Бердянска вышло первое судно с зерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тыс. тонн зерна направились в дружественные страны. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, а портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов», - говорится в сообщении.

Он уточнил, что разминированием порта занимались инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы.

«Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны. А портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов», - написал Балицкий.

Он также добавил, что работа порта всегда имела для Бердянска особое экономическое значение. Поэтому возобновление работы порта – это важное событие в жизни города.

Ранее Балицкий сообщал, что запас скопившегося на освобожденной территории зерна урожая прошлого года составляет 1,5 млн тонн. Он уточнил, что часть будет вывезена, а часть переработают либо уберут в резерв. В настоящее время в Запорожской области уже идет уборочная. Власти содействуют аграриям в вывозе скопившихся остатков прошлогоднего урожая зерна. При этом производители могут самостоятельны выбирать рынки сбыта.

В мире,Евгений Балицкий,
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