Из порта Бердянска вышло первое судно с зерном

После нескольких месяцев простоя из порта в Бердянске вышло первое торговое судно. На его борту было 7 тыс. тонн зерна, которые отправятся в дружественные страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тыс. тонн зерна направились в дружественные страны. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, а портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов», - говорится в сообщении.

Он уточнил, что разминированием порта занимались инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы.

«Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны. А портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов», - написал Балицкий.

Он также добавил, что работа порта всегда имела для Бердянска особое экономическое значение. Поэтому возобновление работы порта – это важное событие в жизни города.