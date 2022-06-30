Лондон раскритиковал Фареры за пропуск судов РФ в воды Британии

Лондон раскритиковал Фареры за отказ разорвать договор о рыболовстве с Россией. Об этом сообщает Daily Express.

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Согласно данным газеты, Фарерские острова разрешили Москве ежегодно вылавливать 75 тысяч тонн путассу на особом участке, совместно используемом с Великобританией. Руководители британских рыбных хозяйств призвали Лондон оказать давление на островную страну и запретить российским судам использование британских вод.

Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт считает, что автономная часть Королевства Дания «решила прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем. Источник газеты рассказал, что власти Британии не будут выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывает Фарерские острова «последовать этому примеру».