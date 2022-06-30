В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Турции подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал министр здравоохранения Республики Фахреттин Коджа.
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, он имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. Проведено динамическое наблюдение, других случаев не выявлено», - написал он в своих соцсетях.
Министр отметил, что заболевание передается не воздушно-капельным путем, а лишь при тесном физическом контакте.
Напомним, что первая информация о появлении заболевания в стране появилась 4 июня — тогда СМИ сообщили о заражении четырех жителей Стамбула. Однако позднее Коджа опроверг эту информацию.
Ранее глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что масштабы распространения оспы обезьян среди людей представляют реальную опасность. Несмотря на это, чрезвычайный комитет ВОЗ пока решил не объявлять ЧС международного значения.