Кот прогнал медведя со двора и попал на видео

В Канаде кот прогнал со двора медведя. На курьезный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались снятые владельцем домашнего питомца кадры.

В коротком ролике видно, как ощетинившееся животное недружелюбно встречает незваного гостя. Кот медленно направляется в сторону вышедшего к людям медведя, демонстрируя всем своим видом серьезные намерения защитить его территорию от внезапного вторжения. Хозяин отважного любимца, опасаясь его за жизнь, пытается его одернуть, требуя вернуться. Однако котику удается напугать косолапого, лесной зверь был вынужден ретироваться.