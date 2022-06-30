В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
5 часов назад

Премьер-министр Грузии изменил решение по поводу вступления страны в НАТО

News.ru

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили изменил решение по поводу вступления его страны в НАТО, написав в своем Twitter-аккаунте, что страна полностью готова к тесной работе с альянсом. Об этом он сообщил по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее Гарибашвили заявлял, что войти в состав НАТО Грузии мешают территориальные проблемы с Россией, которые необходимо уладить.

Гарибашвили изменил решение по поводу вступления Грузии в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Грузия в качестве самого надежного и способного партнера НАТО готова к тесной работе с трансатлантическим содружеством для защиты мира и стабильности, утверждения общих ценностей в регионе и за его пределами, — говорится в сообщении.

Столтенберг заявил о сроках вступления Грузии в альянс

Ранее лидеры стран НАТО заявили о намерении расширить поддержку Грузии и проводить там больше учений, а также увеличить миссию в Тбилиси. Между тем военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что активизация НАТО в Грузии вызвана стремлением отвлечь российские силы с более актуальных направлений работы. При этом в самой Грузии «помнят итоги 2008 года, когда Россия провела так называемое принуждение к миру».

В мире,Ираклий Гарибашвили,Йенс Столтенберг,НАТО,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители