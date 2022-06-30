Гарибашвили изменил решение по поводу вступления Грузии в НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили изменил решение по поводу вступления его страны в НАТО , написав в своем Twitter-аккаунте, что страна полностью готова к тесной работе с альянсом. Об этом он сообщил по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом . Ранее Гарибашвили заявлял, что войти в состав НАТО Грузии мешают территориальные проблемы с Россией , которые необходимо уладить.

Грузия в качестве самого надежного и способного партнера НАТО готова к тесной работе с трансатлантическим содружеством для защиты мира и стабильности, утверждения общих ценностей в регионе и за его пределами, — говорится в сообщении.

Ранее лидеры стран НАТО заявили о намерении расширить поддержку Грузии и проводить там больше учений, а также увеличить миссию в Тбилиси. Между тем военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что активизация НАТО в Грузии вызвана стремлением отвлечь российские силы с более актуальных направлений работы. При этом в самой Грузии «помнят итоги 2008 года, когда Россия провела так называемое принуждение к миру».